Ende gut, alles gut: Oma und Opa vertragen sich wieder

Aachen. Fast täglich rückt die Polizei zu knapp 300 Einsätzen aus. Dabei erfahren die Beamtinnen und Beamten Sachverhalte, die das wirkliche Leben widerspiegeln. Es ist viel Routine dabei. Sachverhalte wiederholen sich, einige bleiben in Gedanken hängen, andere wiederum nicht.

Am Dienstag gab es einen Einsatz, der der bei den jungen Polizisten nachhallte. Das berichtet zumindest Paul Kemen von der Polizeipressestelle.

Und das kam so: Ein altes Ehepaar hatte sich in die Haare bekommen, heftig. Am späten Abend rief dann der Ehemann aufgeregt und besorgt bei der Polizei an. Die Oma, so nannte er sie, habe wohl Schlaftabletten genommen. Wie viel wisse er nicht, die Packung sei jedenfalls leer, berichtet Kemen.

Mit Blaulicht und Sirene brausten die Beamten daraufhin zum Einsatzort. Parallel war dorthin ebenfalls ein Rettungswagen unterwegs. Gerade angekommen gab es aber schon Entwarnung: Die Oma war nach hoheitlicher Ansprache schnell wach – vor allem überrascht ob des ihr gegenüber stehenden Aufgebotes an Polizisten. Nach dem Streit mit dem Opa habe sie die einzige Tablette, die noch in der Verpackung war, eingenommen, erzählte sie den Einsatzkräften. Doch nur, um nach dem Streit überhaupt einschlafen zu können, erläuterte die alte Dame.

Somit konnten die Polizisten den Rettungswagen abbestellen. Eine Vermittlung zwischen den Parteien – sprich Oma und Opa – schien nach Auskunft von Paul Kemen offensichtlich auch nicht mehr nötig. Die Angst um den Partner hatte die beiden wieder zusammengeschweißt. Der Anlass, warum man sich überhaupt in die Haare bekommen hatte, schien ohnehin vergessen.