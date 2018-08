Aachen - Elna aus Ahaus lassen die Gitarrensoli nicht aussterben

Aachen. Meteorologisch beginnt am kommenden Samstag der Herbst und somit neigt sich auch das Sommerfestival im Egmont seinem diesjährigen Ende entgegen. Den vorletzten Auftritt bestreitet am 1. September die Band Elna aus Ahaus und Umgebung.

Konzertübersicht: Damp spielen im Kukuk Freitag, 31. August: Leonhard‘s Finest + Stone Sons, 19.30 Uhr, Wild Rover, Hirschgraben 13 (Jazz Cover + Hard Rock). Damp, 20 Uhr, Kukuk, Eupener Straße 420 (Acoustic Cover – Tanzmusik auf der Terrasse). Samstag, 1. September: Cetea Neo, ab 20 Uhr, Wild Rover, Hirschgraben 13 (Singer-Songwriter). Elna, 20.30 Uhr, Egmont, Pontstraße 1-3 (Rock). Sonntag, 2. September: Madball, ab 19.30 Uhr, Musikbunker, Goffartstraße 26 (Hardcore). Montag, 3. September: Aachen Bigband, 20.30 Uhr, Franz, Franzstraße 74 (Jazz, Swing). Dienstag, 4. September: Aargh! + The Freeborn Brothers, 20 Uhr, Wild Rover, Hirschgraben (Gypsy). Mittwoch, 5. September: „He Joe´s Live Soireé“, 20 Uhr, Franz, Franzstraße (mit Tobi Stöcklmeier).

Rockig, energiegeladen und handgemacht ist die deutschsprachige Musik von Kris Lucas (Schlagzeug, Gesang), Jens Budde (Gitarre), Tobias Hölscher (Bass), Jan Koppe (Gitarre, Gesang) und Elena Nacke (Gesang, Piano), bei der Rhythmus und Gitarrensound eine besondere Rolle spielen, wie Jan Koppe von Elna verrät: „Wir weigern uns, die Gitarrensoli aussterben zu lassen. Gibt es im Radio ja quasi gar nicht mehr, aber wir finden, dass ein gutes Solo einfach zum Rock dazugehört. Rock darf auch ruhig mal noch Ecken und Kanten haben!“

Deutsch vor der Deutschwelle

Mit den vielen deutschsprachigen Songs, die derzeit im Radio zu hören sind, hat der Sound von Elna wenig zu tun und ist damit auch nicht zu verwechseln. „Unsere Musik hat, glaube ich noch mehr Alleinstellungsmerkmale als ‚nur‘ deutsche Texte. Damit haben wir ja schon angefangen, bevor die ganze Deutschwelle so losging. Nebenbei kommt das bei den umliegenden Ländern ziemlich gut an“, sagt Jan Koppe.

Somit ist die Marschrichtung für Samstag klar: Die Mitglieder von Elna, die seit 2013 gemeinsam Musik machen, werden sicher keine leisen Töne anschlagen. „Seit dem letzten Konzert haben wir jede Menge neue Lieder geschrieben, die wir natürlich nach Aachen mitbringen werden. Die gehen noch eine ganze Ecke mehr nach vorne“, erklärt die Band und rät Egmont-Chef Stefan Dreher augenzwinkernd vorsorglich die Tische zur Seite zu schieben, denn die neuen Songs seien tanzbar und hätten das Potenzial, die Zuhörer richtig ausflippen zu lassen.

Die Location kennt die Band gut, es ist nicht der erste Auftritt von Elna im Egmont und daher wissen die Fünf auch, dass die Atmosphäre in dem Café in der Pontstraße eine ganz besondere ist: Es gibt keine richtige Bühne, die Musiker sind auf Augenhöhe mit den Zuhörern, die richtig nah an die Musiker herankommen.

Blunt bestreiten den Abschluss

Wer mit Elna gerne auf Tuchfühlung gehen möchte, der sollte am Samstag um spätestens 20.30 Uhr im Egmont sein. Der Eintritt ist frei, aber Spenden sind willkommen. Das letzte Konzert in der Sommerfestival-Reihe bestreiten in der kommenden Woche übrigens die belgischen Folkrocker Blunt.