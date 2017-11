Brand - Elektromobilität: Brander wollen gerüstet sein

Elektromobilität: Brander wollen gerüstet sein Von: Peter Langohr

Letzte Aktualisierung: 29. November 2017, 15:24 Uhr

Brand. Der Aufbau der elektromobilen Infrastruktur in Brand ist das Ziel von CDU und SPD in der Bezirksvertretung. In einem Antrag fordern sie, Verhandlungen mit der Stawag, dem E-Bike-Verleihunternehmen VeloCity und dem Car-Sharing-Anbieter Cambio aufzunehmen, um „zwei öffentliche Stromladestationen, eine Velo­City-Station sowie langfristig eine Cambio-Station mit elektromobilen Fahrzeugen im Bereich des Bezirksamtes einzurichten“.