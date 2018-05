Ein Termin im Mai und ein weiterer im Juli

Die nächste „Klassik Lounge“ findet am morgigen Freitag, 4. Mai, um 20 Uhr im Ballsaal des Alten Kurhauses, Kurhausstraße 1, statt.

Ein weiteres Konzert gibt es dann am Freitag, 6. Juli, um 20 Uhr – ebenfalls im Ballsaal des Alten Kurhauses. Eintrittskarten zum Preis von 30 Euro erhält man im Vorverkauf beim Kundenservice des Medienhauses am Elisenbrunnen sowie im Verlagsgebäude an der Dresdener Straße 3.