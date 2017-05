Aachen.

„Die Barockfabrik schließt zum 30. Juni 2017.“ Mit diesen dürren Worten wird in diesen Tagen auf der Homepage der städtischen Einrichtung das Ende des „Zentrums für Kinder- und Jugendkultur“ bekanntgegeben. Es ist ein merkwürdiger Vorgang, auf den am Dienstag die Linken im Stadtrat per Pressemitteilung aufmerksam machten. Eine offizielle Mitteilung der Stadt hat es dazu bislang nicht gegeben.