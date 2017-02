Einsatz wegen Körperverletzung vor Festzelt eskaliert

Aachen.

Ein Einsatz wegen Körperverletzung ist am Samstagmorgen in versuchter Befreiung von Festgenommenen und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte geendet. Eine zehnköpfige Gruppe hatte zunächst einen 23-jährigen Mann in Verlautenheide angegriffen und verletzt, dann sind sie auf die hinzugerufenen Polizisten losgegangen.