Einladung zu intensivem Filmschauspiel-Workshop

Aachen. Mit dem Kinofilm „Für Elise“, der beim Festival des deutschen Films in Ludwigshafen 2012 den Filmkunstpreis und Drehbuchpreis erhielt, gelang Wolfgang Dinslage als Regisseur der Durchbruch. Zuvor war er bereits als Schauspieler in Filmen wie „Knocking on Heavens Door“ oder „Bang Boom Bang“ neben Schauspielgrößen wie Til Schweiger zu sehen.

Workshop in derSchauspielschule Der Filmschauspiel-Workshop mit Wolfgang Dinslage findet am Samstag, 22. Juli, von 10 bis 16.30 Uhr in der Aachener Schauspielschule, Sonnenweg 13, statt. Die Teilnahmegebühr beträgt 55 Euro. Anmeldungen sind bis Donnerstag, 20. Juli, unter kontakt@aachener-schauspielschule.de oder telefonisch unter Telefon 0241-46375130 möglich. Info: www.aachener-schauspielschule.de

Am 22. Juli gastiert Wolfgang Dinslage in Aachen und lädt Interessierte zu einem intensiven Filmschauspiel-Workshop ein. Veranstaltungsort ist die Aachener Schauspielschule. Auf den Besuch in der Kaiserstadt freut sich der gebürtige Dürener jetzt schon, er stand für ein kurzes Interview bereit.

Mit welchen Erwartungen und Gefühlen reisen Sie nach Aachen?

Dinslage: Das Gefühl ist äußerst positiv, da ich durch die Ausübung meines Berufs als Regisseur, im Rahmen dieses Workshops, den Teilnehmern dabei helfen kann, ein Stück weiterzukommen auf ihrem Weg. Ich kann die Teilnehmer an ein Fenster führen, durch das sie in eine andere Welt blicken können. Aber rausgucken müssen Sie schon selbst (lacht). Zu sehen, wie sie den Mut dazu aufbringen, um sich auszuprobieren – das reizt mich ungemein. Und die Aachener Schauspielschule gibt mir dazu die wunderbare Gelegenheit.

Selbst haben Sie bereits sowohl als Schauspieler als auch als Regisseur gearbeitet. Was macht Ihnen mehr Freude, zu spielen oder spielen zu lassen?

Dinslage: Ich hatte immer das Ziel, als Regisseur zu arbeiten. Da man als Regisseur aber so viel abdecken muss, ist es nahezu unerlässlich, auch als Schauspieler gearbeitet zu haben. Um ehrlich zu sein, ist selber zu spielen unerreicht. Das ist mit dem Glücksgefühl vergleichbar, das ein Fußballer hat, wenn er den Ball unter die Latte haut. Als Fußballtrainer, verglichen mit der Regietätigkeit, kann man natürlich viel größeren Einfluss auf das Gesamtwerk nehmen. Und das hat auch einen ganz besonderen Reiz. Beides finde ich sehr faszinierend.

Worauf dürfen sich die Teilnehmer des Filmschauspiel-Workshops am 22. Juli in Aachen freuen?

Dinslage: Learning by doing! Wenig schnöde Theorie und viel Praxis. Man kann in der Theorie viel erklären, aber wenn sich die Situation ergibt, vor dem Publikum oder vor der Kamera zu spielen, wird man entweder zur Rampensau, oder man wird nicht zur Rampensau. Man packt die Situation, oder man packt sie nicht. Und das wollen wir gemeinsam immer wieder austesten. Da nicht jeder ein Naturtalent oder ein Genie ist, muss das trainiert werden. Und genau das wollen wir tun.

Wie kann ein Schauspieler Sie überzeugen, wenn er sich bei Ihnen um eine Rolle bewirbt?

Dinslage: Ach ja, schön spielen können eigentlich die meisten, die sich bewerben. Den Text können auch fast alle. Aber die unbedingte künstlerische Notwendigkeit zu haben, diese Rolle zu spielen, das lässt den Funken überspringen! Wenn ich das spüre, kriegt er die Rolle. Vorausgesetzt, der Produzent ist einverstanden (lacht). Die unbedingte persönliche Notwendigkeit ist es. Nur so kann man dann auch den Wallenstein spielen (lacht).

Woran arbeiten Sie gerade? Was sind die nächsten Projekte?

Dinslage: Durch die Zusammenarbeit mit einem Produzenten, den ich seit langem kenne, kam es kürzlich zu meinem ersten Drehbuchauftrag. Er kam mit einer Idee, die mir anfangs nicht so gut gefiel. Dann haben wir Tacheles geredet und entschieden, ein neues Drehbuch zu schreiben. Es handelt sich um eine richtig schöne dramatische Komödie, bei der ich auch als Regisseur arbeiten werde. Mehr wird an dieser Stelle aber noch nicht verraten.