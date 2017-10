Einige Politiker immer noch im Wahlkampf Von: Werner Breuer

Letzte Aktualisierung: 23. Oktober 2017, 16:20 Uhr

Aachen. Einen Monat nach der Bundestagswahl hängen manche Politiker noch ganz schön in der Luft. Nicht nur in Berlin, wo die potenziellen Koalitionäre den Weg nach Jamaika sondieren. In Aachen lächeln sie noch von Wahlplakaten herab, die längst abmontiert sein sollten.