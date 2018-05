Aachen - Einfach mal durchatmen: Hunderte Liegestühle im Elisengarten

Aachen. Aachen nimmt Platz! Die erfolgreiche Liegestuhlaktion der vergangenen beiden Jahre wird auch in diesem Jahr wieder Parkliebhaber erfreuen, die gerne bequem liegen.

Am kommenden Samstag, 12. Mai, stehen ab 11 Uhr mehr als hundert himmelblaue Liegestühle im Elisengarten. Sie laden dazu ein, einfach mal tief durchzuatmen, den Elisengarten und die Innenstadt zu genießen, mit dem Sitznachbarn zu reden, zu entspannen oder zu lesen.

Der Clou dabei: Ab 16 Uhr können alle, die um diese Uhrzeit in einem Liegestuhl liegen, diesen mit nach Hause nehmen. „Einkaufen in Aachen“ ist eine Initiative der Stadt Aachen, des aachen tourist service und des Märkte und Aktionskreis City e.V. (MAC) – gemeinsam mit ECE Projektmanagement GmbH & Co. KG und weiteren Akteuren des Aachener Einzelhandels.