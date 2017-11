Aachen.

Wie die Panzermauer funktionierte oder wie sie ausgestattet war – da ist noch Raum für Forschung. Kaum ein Passant wird wissen, was das überhaupt für eine Mauer ist, die da so offenbar nutzlos am Schneebergweg steht. Kein Vorwurf, schließlich handelt es sich um den Teil einer Befestigung aus dem Zweiten Weltkrieg, der wirklich selten ist.