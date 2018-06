Aachen.

„Zeigt, was in euch steckt!“ Unter diesem Aufruf nahmen junge Menschen aus ganz Deutschland am Deutschen Gründerpreis für Schüler teil. Die Auszeichnung wird von der Sparkasse und weiteren Partnern ausgelobt und in den Kategorien Schüler, StartUp, Aufsteiger und Lebenswerk verliehen. Nun kürte Thomas Salz, Mitglied des Vorstands der Sparkasse Aachen, unter neun Schülergruppen aus der Region den Sieger.