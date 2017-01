Eine junge Stadt: Durchschnittsbesucher ist knapp 36 Von: akai

Letzte Aktualisierung: 30. Januar 2017, 20:09 Uhr

Aachen. Was macht Innenstädte attraktiv? Welche Rolle spielt das Handelsangebot für die Vitalität von Stadtzentren? Was erwarten die Besucher? Diesen und weiteren Fragen ist das IFH Köln nun zum zweiten Mal in einer bundesweiten Befragung von Innenstadtbesuchern nachgegangen.