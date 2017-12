Aachen - Eine große Portion Gemeinschaft zum Fest

Aachen.

Der Tisch im Jakobushaus war ab 12 Uhr gedeckt, es war der 24. Dezember, Heiligabend, alle bereiteten sich auf die Festlichkeiten des Tages vor. In der Pfarre St. Jakob hatte man vor vier Jahren die schöne Idee, zu einem festlichen Mittagsbrunch im Gemeindehaus diejenigen einzuladen, denen keine Familie zur Seite steht und die an diesem Tage nicht wissen, wohin sie gehen und was sie alleine mit sich anfangen sollen.