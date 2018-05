Aachen - Eine Gesamtlösung für die Bäume am Klinikum gibt es noch nicht

Öffentliche Diskussion in der Bezirksvertretung

Die Bezirksvertretung Laurensberg diskutiert in der Sitzung am Mittwoch, 30. Mai, öffentlich über die Vorhaben am Klinikum.

Die Sitzung beginnt um 17.30 Uhr im Sitzungssaal des Bezirksamtes in Laurensberg, Rathausstraße 12.