Aachen - Eine der im Tierpark ausgesetzten Schildkröten hat nicht überlebt

Aachen. Anfang Juni waren im Aachener Tierpark Euregiozoo zwei offensichtlich kranke Vierzehenschildkröten ausgesetzt worden. Der Halter hatte in einem anonymen Brief mitgeteilt, dass die Tiere zuvor dauerhaft im Terrarium untergebracht waren.

Demzufolge war der Gesundheitszustand beider Landschildkröten so kritisch, dass ein Tier (Weibchen) an einer massiven bakteriellen Infektion und an Nierenversagen verstarb, wie das Presseamt der Städteregion nun mitteilte. Das Männchen wird derzeit medizinisch behandelt. Die Prognose kann mittlerweile als gut bezeichnet werden.

Die beiden im Tierpark ausgesetzten Vierzehenschildkröten wurden in der Quarantäne- und Auffangstation für Landschildkröten der Städteregion Aachen umfassend medizinisch untersucht.

Noch vor dem Eintreffen der Untersuchungsbefunde verstarb das weibliche Tier. Das männliche Tier weist ebenfalls erheblich erhöhte Harnsäurewerte und einen hohen Wurmbefall auf. Sein Gesundheitszustand entwickelt sich dennoch positiv. Bis auf weiteres verbleibt das Tier in der Quarantäne- und Auffangstation. Für den Tierpark kann indes Entwarnung gegeben werden. Beide Tiere wurden zwar in einem dramatisch schlechten Zustand ausgesetzt, allerdings bestand keine Herpesinfektion, die den gesamten Bestand des Tierparks gefährdet hätte.