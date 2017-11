Aachen.

Ein besonderer Schreck nach der „Halloween“-Nacht von Dienstag auf Mittwoch dürfte wohl den Mitarbeiter der Aachener Carolus Therme in die Glieder gefahren sein. Bislang unbekannte Täter sind in das Freizeit- und Thermalbad an der Passstraße eingebrochen und haben einen Tresor aufgebrochen.