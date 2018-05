Aachen - Einbrecher in den Carolus-Thermen klaut Kuchen und Taschenrechner

Aachen. Das Diebesgut war mehr als bescheiden, aber Sympathiepunkte sammelte der Aachener trotzdem nicht, den die Polizei jetzt nach einem Einbruch in die Carolus-Thermen festnahm. Dabei hatte er es den Ermittlern leicht gemacht und ähnlich wie Hänsel und Gretel eine Kuchenspur hinterlassen.

Der Pförtner der Thermen rief am frühen Samstagmorgen die Polizei, als er die Spuren des Einbruchs bemerkt hatte. Der 52-jährige ungebetene Gast, laut Polizei bereits einschlägig bekannt und „äußerst renitent“, hattte sich am Vorabend offenbar zum Geschäftsschluss in der Therme einschließen lassen.

Als die Mitarbeiter dann in den Feierabend verschwunden waren, ging er dann auf Beutezug. So schlachtete er ein Sparschwein und steckte einen Taschenrechner und einen Tacker ein. „An der Kuchentheke konnte er offenbar einem Stück Kuchen nicht widerstehen“, sagte Polizeisprecher Paul Kemen. Spuren der Torte fanden sich sogar auf späteren seinem Fluchtweg in Richtung Stadtpark.

Dort konnten die herbeigerufenen Polizeibeamten den Mann dann einsammeln. Nachdem er bei seiner Tat weder übertriebene Gewaltanwendung, noch außergewöhnlichen kriminellen Scharfsinn gezeigt hatte, stellte er sich bei seiner Festnahme überaus widerborstig an. Er beleidigte und bespuckte die Beamten. Es half ihm nichts - die Beute wurde ihm abgenommen. Das Weitere regelt nun die Justiz.