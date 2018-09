Aachen.

Die Freude über einen Studienplatz in Aachen ist das eine. Doch dann beginnt für viele junge Menschen, die sich an einer der Hochschulen eingeschrieben haben, der Stress: die Suche nach einer bezahlbaren Bleibe. Zwar herrschen in Aachen keine Münchner Verhältnisse – an der Isar zahlt man für ein WG-Zimmer teilweise mehr als 600 Euro pro Monat.