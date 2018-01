Aachen.

Wer in der Hektik des Alltags über den Markt eilt, wird ihn mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit übersehen. Ja, sogar einfach über ihn hinweg laufen. Dabei ist er – wenn man ihn denn einmal erblickt hat – der wohl auffälligste Stein vor dem Rathaus. So ganz anders als seine steinernen Nachbarn.