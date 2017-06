Aachen.

Bereits im April hatte die „Initiative 3 Rosen“ zum Schaufenster-Wettbewerb „Blickfänger gegen Tihange“ aufgerufen, der in der heißen Phase vor der Menschenkette Tihange-Aachen am 25. Juni bei der Mobilisierung helfen soll. Jetzt, kurz vor dem Start der Aktion am kommenden Sonntag, konnten die Gewinner des Wettbewerbes auf der Dachterrasse der Mayerschen Buchhandlung bekannt gegeben werden.