Aachen.

Eine Zwischenbilanz der Zufriedenheit ziehen die Macher des „Projekts Mensch“ am Campus Tor, dem Wahrzeichen des Neuen Campus der RWTH. Hier hängt seit Mittwoch ein rund 500 Quadratmeter großes Banner, das als eine Art Schlüsselbild der Aktion gedacht ist und an die Erfüllung der Menschenpflichten in Anlehnung an die Menschenrechte erinnert.