Aachen - Ein neues Team für den Kampf gegen Kindeswohlgefährdung

An jedem Tag und zu jeder Stunde erreichbar

Die Profis des Kriseninterventionsdienstes sind 24 Stunden, an jedem einzelnen Tag im Jahr erreichbar.

Die Nummer ist immer gleich:

Telefon 0241/432-5151. Montags bis donnerstags von 8 bis 17 Uhr und Freitags von 8 bis 13 Uhr gehen Mitarbeiter des Sozialraumteams IX ans Telefon, ansonsten Angehörige der evangelischen Kinder- und Jugendhilfe Brand. Hinweise nimmt der Kriseninterventionsdienst auch per E-Mail an kriseninterventionsdienst@mail.aachen.de an.