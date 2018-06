Aachen - Ein Museum wie ein Geschenk an die Stadt Aachen

Aachen.

Die meisten halten ihn für verrückt. Wenn Jörg von der Laage erzählt, dass er ein Museum aufmacht, erntet er mitunter ungläubiges Staunen, zunehmend aber auch Begeisterung. In einer Zeit, in der ohne Subventionen und öffentliche Hilfe (nicht nur) im Kultursektor so gut wie nichts geht, hat von der Laage ein Haus gekauft und setzt dort seine seit zehn Jahren gehegte Idee in die Tat um.