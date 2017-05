Aachen.

Es war das vorerst letzte Zusammentreffen der „Pulse of Europe“-Organisatoren und vieler Menschen, die sich bislang Woche für Woche, Sonntag für Sonntag in der Innenstadt trafen, um für Europa zu demonstrieren. Nach elf Sonntagen in Folge ist auch für diejenigen, die sich für Europa einsetzen, die Zeit gekommen, um Luft zu holen.