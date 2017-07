Für den Wettbewerb werden Sponsoren gesucht

Die Teilnahme an den WRO-Wettbewerben ist eine kostspielige Angelegenheit. In der Regel sind die Motoren der Roboter danach so verschlissen, dass diese ersetzt werden müssen. Rund 700 Euro stecken in einem einzigen Lego-Roboter mit all dem Zubehör, dazu kommen Kosten für Reisen und Unterbringung, die die Familie bisher selbst trägt.

Daher suchen Simon und Jakob nach Sponsoren für ihr Roboter-Team, um auch künftig an den Wettbewerben teilnehmen zu können.

Interessenten können sich per E-Mail in der AN-Redaktion melden und werden dann weitergeleitet.