Aachen.

Okay, die kaputte Terrassentür bezahlt die Versicherung, und die zerfetzten Pflanzen im Vorgarten lassen sich auch ersetzen. Aber der große Knall hat noch etwas zerstört bei einem Rentnerehepaar in Kornelimünster, das nicht so leicht zu reparieren ist: Der Seelenfrieden ist hinüber seit jenem Abend Anfang September.