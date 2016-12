Aachen.

Eins ist so sicher wie das Amen in der Kirche: Die Christmette im Aachener Dom, am Samstag um 18 Uhr, wird wieder sehr prächtig und festlich. Es ist die erste Christmette mit dem neuen Bischof Helmut Dieser. Auf die Messe am 24. Dezember freuen sich auch die Männer vom Ehrendienst am Aachener Dom immer ganz besonders.