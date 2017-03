Ein künstlerischer XXL-Wandteppich zum Schrittmacher Festival

Aachen.

Das Schrittmacher Festival setzt 2017 seine Zusammenarbeit mit regionalen Künstlern fort, um Tanz und Bildender Kunst erneut Raum für einen Pas de deux zu geben. Gefeatured wird dieses Jahr die Aachener Künstlerin Vera Sous, die im Rahmen von Schrittmacher erstmals ihre aktuelle Arbeit Come together, right now zeigen wird, einen monumentalen Wandteppich mit Tanzenden aus aller Welt.