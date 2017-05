Aachen.

„Die Leute reagieren interessiert und aufgeschlossen. Aber dass Aachen bereits seit 2011 Fairtrade-Stadt ist, weiß noch nicht jeder.“ So beschreiben die verschiedenen Akteure der Steuerungsgruppe „Fairtrade“ die Resonanz der Passanten auf ihr Angebot: An einem mobilen Espresso-Stand vor dem Rathaus gab es den fairen „Aachen-Café Amistad“ kostenlos, ebenso wie in vielen Geschäften der Altstadt. Und dazu gab es jede Menge Informationen zum Fairen Handel.