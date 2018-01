Aachen - Ein Kinderbuch, drei Minuten Zeit und eine sehr kritische Jury

Aachen.

Öffentliche Aufmerksamkeit für das Kulturgut Buch erregen, die Leselust wecken und die Lesekompetenz stärken: Das sind die wesentlichen Anliegen des Vorlesewettbewerbs, zu dem der Börsenverein des Deutschen Buchhandels traditionell einlädt. Im Forum der Mayerschen Buchhandlung trafen sich jetzt Kinder der sechsten Klassen von insgesamt rund 35 Schulen in Aachen und der Städteregion. Sie waren jeweils die besten Vorleser an ihrer Schule und traten jetzt im Stadt- und Kreisentscheid gegeneinander an.