Das Menü beim Karlspreis-Empfang

Die Stadt Aachen und das Karlspreis-Direktorium laden am Vorabend der Verleihung ein ausgewähltes Publikum traditionell zum Empfang in die Aula Carolina. In diesem Jahr wird kredenzt: als Vorspeise Entenleberpraline mit Pistazien, Blaubeergel, marinierter Spargel und eine Kräutervinaigrette. Hauptgang: Edelfisch-Trilogie, Purple-Curry-Soße, Rahmlinsen und Reisnudel-Risotto. Dessert: Allumette von Schokolade, Birnen-Cidre-Espuma und Cassis. Für die Zubereitung zeichnet Daniel van Zijp, Küchenchef des Pullmann Aachen Quellenhof, verantwortlich.