Aachen - Ein Juweliergeschäft, das alle zehn Jahre überfallen wird

Aachen.

Auch Täter mit dem Spezialgebiet, Juweliergeschäfte auszurauben, werden anscheinend immer jünger. So begann am Mittwoch vor der 2. Großen Jugendkammer des Aachener Landgerichts der Prozess wegen eines Überfalls auf ein Juweliergeschäft am Büchel.