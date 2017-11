Ein Film aus 65.000 handgemalten Bildern: „Polnischer Film on Tour“ im Apollo Von: Nina Krüsmann

Letzte Aktualisierung: 9. November 2017, 17:41 Uhr

Aachen. Das Thema Kunst steht diesmal im Kino im Mittelpunkt: Das Film-Festival „Polnischer Film on Tour“ ging jetzt im Apollo-Kino in die sechste Runde. Ein ganz besonderer Animationsfilm, ein Politthriller und drei Dramen nehmen die Kunst in den Blick.