Aachen.

Mit einem Konzept, in dem Altbewährtes und Neues gleichermaßen Platz findet, geht der Literarische Sommer in die 19. Runde. Vom 1. Juli bis zum 16. September wird in 14 Partnerstädten zwischen Rhein und Maas erneut deutschen, flämischen und niederländischen Lesern die Möglichkeit geboten, die eigene sowie benachbarte Literatur kennenzulernen und mit den Autorinnen und Autoren ins Gespräch zu kommen.