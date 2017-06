Konzertübersicht: Imperial Tunfisch im Musikbunker

Donnerstag, 15. Juni: Iron Chic, Martha, When There Is None, 19 Uhr, Autonomes Zentrum, Hackländerstraße 5 (Punk).

Freitag, 16. Juni: Ass Loud Ass Possible & Keep Off The Grass, 19.30 Uhr, Wild Rover, Hirschgraben 13 (Alternative Rock /Hard Rock). Imperial Tunfisch, ab 19.30 Uhr, Musikbunker, Goffartstraße 26 (melancholische Klänge gepaart mit elektronischen Samples). Scor, ab 19.30 Uhr, Hotel Europa, Südstraße 54 (Back Metal).

Samstag, 17. Juni: Wood & Valley, 20 Uhr, Schlüsselloch, Boxgraben 51 (Singer/ Songwriter). Lucy Echo, 20.30 Uhr, Egmont, Pontstraße 1-3 (Urban Electronic Pop).

Sonntag, 18. Juni: „Café Rick“, 16 Uhr, Kukuk, Eupener Straße 420 (Livemusik mit Rick Takvorian und seinen Gästen).

Montag, 19. Juni: Agnostic Front, ab 19.30 Uhr, Musikbunker, Goffart­straße 26 (Hardcore).

Dienstag, 20. Juni: Burnside Yard & Support: Trophy Joe, ab 19.30 Uhr, Musikbunker, Goffartstraße 26 (Rock’n’Roll).

Mittwoch, 21. Juni: Doc Nic presents: When There Is None + The Decline, 19.30 Uhr, Hirschgraben 13 (Skate Punk, Melodic Punkrock).