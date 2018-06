Aachen - Ein altes, neues Schmuckstück: Dreifensterhaus strahlt in „Aachener Rot“

Aachen. Würden wie einst vor Jahrhunderten noch Könige mit großem Gefolge auf der Via Regia von Maastricht her über den Königshügel Einzug halten in Aachen, ihr Tross würde in der Königstraße verweilen. Die Majestäten würden geruhen, das Haus 21a zu bewundern. Es ist ein neues Schmuckstück in seiner alten Pracht. Zum „Tag der Architektur“ lädt das Haus für den Samstag, 23. Juni, von 12 bis 16 Uhr ein, es zu besichtigen.

Die geschichtsträchtige Königstraße führt vom Karlsgraben abwärts zum Lindenplatz. Ihr Haus 21a war viele Jahre ein „Schmuddelkind“. Lange stand es leer. Die Fassade denkmalgeschützt, aber schmutzig und verdreckt, stumpfe Farben, verwaschener Backstein, angefressen und durchzogen von schimmelig-weißen Schlieren, Gesimse bröckelnd, in der oberen, der dritten Etage das mittlere Fenster abweisend zugemauert, das Holzportal vergammelt und verblichen in den Angeln. Hübsch hässlich guckte das alte Haus.

Seit vergangenem Herbst ist alles anders. Das Dreifensterhaus aus der Mitte des 19. Jahrhunderts erstrahlt in altem Glanz und leuchtet wieder farbenfroh – die Straßenfassade in „Aachener Rot“, wie die Fachleute sagen, in kräftigen Grautönen der Quaderputz im fugenverzierten Sockelgeschoss. Helle Fenstergesimse gliedern die Front, das zugemauerte Fenster ist wieder offen, das Portal restauriert und elegant. Unter schmutzig-grauem Spachtel und blätternden Farben entdeckter schöner Blaustein rahmt wieder Tor und Fenster im Parterre.

Für den Bauherren aus dem Aschenputtel-Dasein gerettet hat das Haus 21a der Aachener Architekt Frank Imdahl vom Büro „bis architekten“ in der Annastraße 9. „Ich habe zum Haus eine intensive Beziehung“, lacht er und erklärt: Von 1992 bis 1998 wohnte er dort als Architekturstudent an der RWTH in einer Studenten-WG. „Seit Ewigkeiten war das Haus in einem schlechten Zustand.“

Außer der Fassade blieb kein Stein auf dem anderen. Frank Imdahl erläutert seinen Entwurf für die aufwendige Sanierung: „Das Dreifensterhaus wurde vollständig entkernt, saniert und durch Anbauten architektonisch aufgewertet. Die denkmalgeschützte Fassade und das Treppenhaus wurden erhalten und restauriert. Moderne Lebensräume wurden durch gartenseitige Erweiterungen und Balkone geschaffen. Drei Ganzglasgauben und ein großzügiger Spitzboden prägen die neue Maisonettewohnung. Durch die Eingriffe entstand ein modernes Gebäude, bei dem Altbauflair auf zeitgenössische Wohnungsgrundrisse trifft.“

Wer durchs Portal tritt, staunt. Zubetoniertes Kopfsteinpflaster ist freigelegt und führt, von Blaustein gerahmt, zum lichtdurchfluteten Treppenhaus. In früheren Zeiten war dieses Entree möglicherweise eine Kutscheneinfahrt. Das alte Holztreppenhaus ist restauriert und erhalten. In oberen Etagen freigelegtes Fachwerk. Der alte Trockenspeicher unter dem Dach ist durch drei große Glasgauben belichtet und bewohnbar gemacht; mit der Etage darunter bildet er eine großräumige, luftige Maisonettewohnung. „Von hier hat man einen Panoramablick bis Dom und Rathaus“, sagt Frank Imdahl. Vier Wohnungen sind modern zugeschnitten und durch Anbauten vergrößert, wodurch sich die Gesamtwohnfläche des Hauses fast verdoppelte.

„Das Treppenhaus zu erhalten, so dass hier der Altbau-Charakter gewahrt bleibt, das war uns wichtig“, sagt Frank Imdahl zu den architektonischen Herausforderungen. „Den Wohnungen selbst sieht man den Altbau nicht mehr an.“

Zwei Jahre hat die Sanierung gedauert. Zum „Tag der Architektur“ werden Frank Imdahl und Mitarbeiter am Samstag im Haus präsent sein und auch, soweit mit Rücksicht auf die Bewohner möglich, durchs Haus führen. Info-Material liegt aus, Fotos erzählen über die Sanierung. Studierende der Fachhochschule für Design zeigen zwei Kurzfilme über die Bauzeit.