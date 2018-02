Aachen.

„Fast alle Aachener fahren gerne und häufig mit dem Rad. Radfahren ist in Aachen und dem Umland sicher und komfortabel.“ Das ist die Vision, die Aachens Stadtplaner für die Zukunft haben. Eine Vorstellung, die in Eilendorf offensichtlich sehr gut ankommt. Das Interesse an der Info-Veranstaltung zu den in Aachen geplanten Rad-Vorrang-Routen war jedenfalls überwältigend groß.