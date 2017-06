Eilendorf.

Dem Flötenspieler in Eilendorf ist bereits vor einigen Tagen die Flöte gestohlen worden. Das teilt das städtische Presseamt mit. Die Bronze-Skulptur steht in einem kleinen Park an der Steinstraße. Die Polizei ist über den Diebstahl informiert, die Stadt hat nach eigenen Angaben Anzeige gegen Unbekannt erstattet und ruft dazu auf, die Flöte wieder zurückzugeben.