Aachen - Ehemaliges „Lust for Life“ wird zur Plattform für Ausstellungen und mehr

Zwei Ausstellungen und drei „Stadtgespräche“

Die Veranstaltungsreihe „Baukultur im Lust for Life“ wird am Donnerstag, 21. Juni, 18 Uhr, mit den Ausstellungen „Zukunft der Vergangenheit“ und „What if?“ eröffnet. In den Präsentationen werden die Baudenkmale der Nachkriegszeit unter dem Aspekt neuer Nutzungsmöglichkeiten beleuchtet und die Ergebnisse jüngster BDA-Workshops in der Reihe „denkwerk:stadt“ dokumentiert, die sich unter anderem mit der Erneuerung der Umfelder von Kaiserplatz und Bushof auseinandersetzen.

Beim ersten „Stadtgespräch“ am Dienstag, 26. Juni, 18 Uhr, referiert der Zukunftsforscher Dr. Gereon Uerz vom international renommierten Ingenieurbüro ARUP.

Zum zweiten „Stadtgespräch“ am Donnerstag, 28. Juni, 18 Uhr, werden erwartet: Timo Daum (Autor „Das Auto im Digitalen Kapitalismus“), Prof. Dr. Wolfgang Gruel (Institute for Mobility and Digital Innovation, Hochschule der Medien, Stuttgart), Jörg Thiemann-Linden (Projekt Stadt & Mobilität, Köln), Markus Pellmann-Janssen (ioki/Deutsche Bahn), Thomas Kreher (inno2grid, Berlin), Dr. Tom Kirschbaum (door2door, Berlin), Dr. Roman Suthold (ADAC Nordrhein) sowie Christine Fuchs (Vorstand der Arbeitsgemeinschaft fußgänger- und fahrradfreundlicher Städte, Kreise und Gemeinden NRW).

Beim dritten Stadtgespräch am Donnerstag, 12. Juli, refererien: Paul Köper (inpolis Urbanism, Berlin), Jens Imorde (Imorde Projekt- und Kulturberatung, Münster), Daniel Förste (Referent für Stadtentwicklung, Berlin), Dr. Peter Achten (Hauptgeschäftsführer Handelsverband NRW), Prof. Dr. Gerrit Heinemann (Hochschule Niederrhein, Mönchengladbach), Jan Christoph Zimmermann (Citymanager Future City Langenfeld), Till Beutling (Fluur interaktive Gestaltung, Köln) sowie ein Vertreter der Aachener Firma „bike components“.