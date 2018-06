Aachen - Eginhardstraße: Erst die juristischen Untiefen ausloten

Eginhardstraße: Erst die juristischen Untiefen ausloten Von: Thomas Vogel

Letzte Aktualisierung: 13. Juni 2018, 15:10 Uhr

Aachen. Nächster Akt, gleiche Szene: Das Zerren ums weitere Vorgehen an der kleinen Eginhard-straße in der Nähe vom Tivoli geht in eine neue, vielleicht finale Runde. Während die Verwaltung nach wie vor darauf drängt, die Straße im Kielwasser von Kanalsanierungsarbeiten der Stawag in einen ordnungsgemäßen Zustand auszubauen, haben die Anwohner wenig Lust darauf, für diese Sanierung zur Kasse gebeten zu werden.