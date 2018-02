Aachen.

Dort, wo sonst Hunderte Schüler Funktionsgleichungen bestimmen, Goethes Faust wälzen und Vokabeln pauken, werden ab den Osterferien Bautrupps mit dutzenden Handwerkern arbeiten: Am Einhard-Gymnasium in Burtscheid steht eine Hüllsanierung an. Das Dach ist undicht und auch die Fassaden und die Fenster des 45 Jahre alten Gebäudes müssen erneuert werden.