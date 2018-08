Aachen - Dubioser Aufstieg eines Personalrats: Böse Briefe an Verdi-Chef Bsirske

Aachen.

Die Botschaften, die in diesen Tagen und Wochen aus Aachen in der Verdi-Bundeszentrale in Berlin auflaufen, sind unmissverständlich. Wut, Zorn und Entsetzen sprechen aus den Mails, in denen Aachener Gewerkschafter ihrem Unmut über einen Fall Luft machen, den viele als skandalös empfinden: dass nämlich ein ehemaliger Gesamtpersonalratsvorsitzender der Aachener Stadtverwaltung und einflussreicher Verdi-Funktionär, dessen dubiose Gehälter seit Wochen Schlagzeilen machen und mittlerweile Staatsanwälte beschäftigen, ungeachtet aller Vorwürfe gegen ihn bei Verdi in Hessen einen neuen Job gefunden hat.