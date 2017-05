„Drug-Checking“: Rechter Vorstoß zur Drogenprävention

Aachen. Der AfD-Ratsherr Markus Mohr und sein parteiloser Partner Wolfgang Palm sprechen sich dafür aus, in Aachen die Drogen-Interventionsstrategie „Drug-Checking“ einzuführen.

Beim „Drug-Checking“ handele es sich nach den Worten von Mohr um eine chemische Laboranalyse von illegalen Substanzen in Verbindung mit einem Aufklärungs- und Beratungsangebot. Die gewonnenen Daten würden Aufschluss über das Gefahrenpotenzial geben.

„Die Kenntnis über die Wirkstoffkonzentration und etwaige Verunreinigungen ermöglicht Drogenabhängigen eine risikobewusstere Folgenabschätzung“, glaubt Mohr. Die Konsumentscheidung des Drogennutzers könne auf der Grundlage wissenschaftlicher Analysedaten erfolgen und Leben retten. Auch könnten die gewonnenen Daten zur Prävention im Schulunterricht eingesetzt werden.

„Drug-Checking“ habe sich bereits in mehreren europäischen Ländern bewährt, Projekte gebe es auch im benachbarten Belgien und in den Niederlanden. Mit „Drug-Checking“ könne Aachen eine Vorreiterrolle in Deutschland einnehmen. Die alleinige Fokussierung auf restriktiv-bevormundende Ansätze sei gescheitert, argumentieren die beiden Ratsvertreter.