Drogenhandel in der Jülicher Straße aufgeflogen

Aachen. Einen veritabler Drogenumschlagsplatz hat die Aachener Polizei am Sonntagnachmittag in der Jülicher Straße auffliegen lassen.

Nach einem nützlichen Zeugenhinweis auf einen möglichen Drogendealer, hatte die Polizei zunächst einen Durchsuchungsbeschluss beim Amtsgericht Aachen erwirkt, bei den Durchsuchungen vor Ort fanden die Beamten dann neben Drogen auch zahlreiche Fahrradteile, welche möglicherweise aus Diebstählen stammen.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, war den Beamten an der Anschrift in der Jülicher Straße bereits ein reger Personenverkehr aufgefallen, was den Verdacht auf einen Drogenhandel erhärtete und, neben weiteren Zeugenhinweisen, schließlich auch die zuständige Staatsanwältin und Richterin von einem Durchsuchungsbeschluss überzeugte.

In der Wohnung des 22-jährigen Hauptverdächtigen konnten zwar zunächst nur geringe Mengen an Marihuana, eine Feinwaage (üblicherweise von Drogendealern zum Verwiegen von Drogen verwendet) und mehrere Schnellverschlusstütchen aufgefunden werden.

Weitere Wohnung

Noch vor Ort konnten Zeugen jedoch einen Hinweis auf eine weitere verdächtige Wohnung im selben Haus abgeben. In dieser Wohnung eines 47-jährigen Mieters haben die Beamten dann tatsächlich größere Mengen an Drogen und mehrere Feinwaagen neben den bereits erwähnten Fahrradteilen gefunden.

Neben den beiden Wohnungsinhabern wurden zwei weitere anwesende Personen, ein 32-jähriger Mann und eine 25-jährige Frau, vorläufig festgenommen. Die Frau hatte in Anwesenheit der Beamten versucht, Drogen in der Toilette verschwinden zu lassen.

Die polizeilichen Maßnahmen zur Klärung der Herkunft der aufgefundenen Fahrradteile dauern derzeit noch an. Die Beschuldigten erwartet nun ein Strafverfahren wegen Besitz und Handel mit Betäubungsmitteln.