Drogen in einer Getränkedose versteckt

Aachen. Beamte des Hauptzollamts Aachen haben bei einer Kontrolle 23 Gramm Drogen, davon 14 Gramm Heroin, fünf Gramm Marihuana und vier Gramm Haschisch aus dem Verkehr gezogen.

Die Beamten kontrollierten routinemäßig einige Fahrgäste eines aus den Niederlanden kommenden Linienbusses an der Bushaltestelle in Horbach, darunter auch einen 34-jährigen Mann, der zur Aufenthaltsermittlung ausgeschrieben war. Bei der Taschenkontrolle ertastete ein Zöllner bei ihm einen Gegenstand im Hosenbund – dabei handelte es sich um eine Getränkedose. In dieser befand sich jedoch das in drei Bubbles und vier Minigriptütchen verpackte Rauschgift.

Die Zollbeamten leiteten gegen den Mann ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ein und stellten die Drogen sicher. Das Zollfahndungsamt Essen hat die weiteren Ermittlungen übernommen.