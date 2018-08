Aachen - Dritte Sozialkonferenz der Stadt Aachen setzt auf Ideenaustausch

Dritte Sozialkonferenz der Stadt Aachen setzt auf Ideenaustausch Von: Svenja Pesch

Letzte Aktualisierung: 9. August 2018, 14:47 Uhr

Aachen. Am 7. September findet die dritte Sozialkonferenz der Stadt Aachen statt, die sich den aktuellen demographischen und sozialen Entwicklungen in Aachen widmet. Expertinnen und Experten aus Verwaltung Politik und Verbänden, Wissenschaftler sowie in die Thematik involvierte Menschen diskutieren gemeinsam zu konkreten Inhalten, tauschen Erfahrungen aus und geben Impulse für die Zukunft.