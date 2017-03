Aachen.

Schwerer Bandendiebstahl in mehreren Fällen – so lautete der Vorwurf an insgesamt fünf Angeklagte vor der 6. Großen Strafkammer am Aachener Landgericht. Im Visier hatte die Bande vor allem Geldautomaten, aber auch Firmenwagen, deren Schlüssel sie bei Einbrüchen auf Firmengelände erbeuteten.