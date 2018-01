Aachen - Domkeller: Nur Klavier und Aschenbecher sind weg

Aachen.

Natürlich hat sich auch der Domkeller verändert in den vergangenen Jahrzehnten: Es gibt keine Aschenbecher mehr auf den Tischen, und das Klavier hinten beim Durchgang zu den Toiletten ist auch weg. Doch Stammkunden der ersten Jahre dürften sich auch nach längerer Abwesenheit immer noch blind in der Szenekneipe am Hof zurechtfinden.