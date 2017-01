Aachen.

Über 1500 Menschen sind im Jahr 2014 in zwei Monaten 2800 Kilometer gelaufen – von Sarajevo bis Aachen. All das haben sie getan, um für mehr Frieden in dieser Welt zu werben. „Flame for peace“ haben sie diese Aktion genannt, eine Fackel von Bosnien und Herzegowina bis Deutschland getragen und all das filmisch dokumentiert.