Das waren und sind die Öcher Nölde: Die Musik ist das Sahnhäubchen

Marlene und Manfred Savelsberg haben die Kabarettgruppe, in der auch das Öcher Platt gepflegt wird, einst gegründet. Zu den übrigen Gründungsmitgliedern der Öcher Nölde gehören: Brigitte Becker, Harald Brammertz, Resi und Herbert Dejosez, Angelika Kutsch, Ulla Liermann, Marianne und Hans-Peter Windmüller, Marlene und Helmut Menten.

Spätererweiterte sich der Kreis um die jungen Schauspieler vom Theater „Ejjene Rommelepott“, die inzwischen wichtige Säulen der Nölde sind: Jan Savelsberg, Verena Clemens, Kerstin Lenz, Christian Menten und Eva Arns.

Heute sind folgende Nölde aktiv: Jan Savelsberg, Ulla Liermann, Harald Brammertz, Christian Menten, Horst Kreutz, Kerstin Lenz, Angelika Kutsch, Manfred Savelsberg, Marianne Windmüller und Verena Clemens. Brigitte Becker ist Souffleuse, Jochen Baltes, Robert Kutsch, Hans Peter Windmüller kümmern sich um die Technik. Die Texte stammen von Marlene, Manfred und Jan Savelsberg, Kerstin Lenz, Angelika Kutsch und Horst Kreutz. Erne Kampmeier ist der Ukulelenlehrer.

Das Sahnehäubchen auf den raffinierten Kabarettnummern ist die musikalische Begleitung durch die Combo Jazzlite, die vom ersten Programm an dabei ist. Mit feinen Klängen begleiten sie einzelne Nummern, sorgen für die passenden Zwischentöne. „Ohne Jazzlite keien Nölde“, meinte Manfred Savelsberg und dankte Markus Bothe am Bass, Boris Bansbach am Saxofon, Oliver Lutter an den Drums und Claus Thormälen an den Keyboards.